У деяких мінімальна пенсія складає понад 15 тис грн: які суми отримують українці

Є певна категорія українців, які можуть отримати максимальні 15 347 гривень з усіх найменших сум

В Україні є зафіксовані мінімальні виплати для літніх осіб, розмір яких залежить від виду пенсії. У когось найменша сума складатиме 2361 гривні, а хтось отримуватиме понад 15 тисяч гривень.

Мінімальна пенсія в Україні не може бути нижчою за суму прожиткового мінімуму, який було встановлено для осіб, що втратили працездатність, як пояснив експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, передає "На пенсії". З 1 січня 2024 року ця сума складає 2361 гривні.

"Втім, є пенсіонери, у яких мінімальна пенсія може перевищувати навіть 10 тисяч гривень, наприклад, деякі ветерани війни та чорнобильці. Загалом єдиних правил нарахування пенсій для всіх категорій громадян ніколи не існувало. До уніфікації вітчизняному пенсійному законодавству ще дуже далеко, тому на сьогодні одночасно існує десятки різних видів мінімальної пенсійної виплати – залежно від виду пенсії, віку, стажу або наявного статусу" — зауважив Коробкін.

Мінімальні пенсії в Україні

Найменша сума пенсії за віком становить 2361 гривні, однак особі також можуть бути передбачені різні доплати чи надбавки, які можуть збільшити розмір.

Водночас 3370 гривень отримують:

особи віком від 65 років і старші, які не працюють і страховий стаж яких становить не менше ніж 35 років у чоловіків і не менше ніж 30 років у жінок;

особи, яким виповнилося 80 років і більше, страховий стаж яких становить не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Виплату в 3240 гривень нараховують:

особам віком від 70 до 80 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);

особам віком від 75 до 80 років за наявності страхового стажу не менш ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок.

Нарахування 2980 гривень здійснюють:

особам, яким не виповнилося 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків і не менше 30 років у жінок (навіть якщо вони продовжують працювати);

особам з інвалідністю І групи незалежно від віку і тривалості страхового стажу.

А от 2725 гривень належать іншим пенсіонерам, які не працюють, а також не мають вищезазначеного стажу.

Мінімальна пенсія шахтарів складає 7083 гривні. Чоловіки мають відпрацювати 15 років, а жінки — не менше 7,5 років.

Розмір мінімальної виплати за втратою годувальника залежать від того, ким був годувальник — військовий чи цивільний.

Тому пенсія по втраті годувальника цивільного складає:

2361 гривні – на одного утриманця (100% прожиткового мінімуму для непрацездатних);

2833,20 гривні – на двох утриманців (120% від прожиткового мінімуму для непрацездатних – 2361 х 1,2);

3541,50 гривні – на трьох і більше (150 % від прожиткового мінімуму для непрацездатних – 2361 х 1,5).

Тим часом виплата через втрату годувальника військового нараховується в таких сумах:

7800 гривень – на одного утриманця, якщо військовий загинув під час захисту Батьківщини, починаючи з 2014 року (якщо утриманців більше, то кожен отримає не менше 6100 гривень);

4722 гривні, якщо причина смерті годувальника інша (два прожиткові мінімуми для непрацездатних – 2361 х 2).

Мінімальні пенсії для ветеранів:

4 958 гривень – для учасників бойових дій;

8 500 гривень – особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи;

12 396 гривень – особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи;

15 347 гривень – особам з інвалідністю внаслідок війни І групи.

Мінімальна пенсія за інвалідністю для військовослужбовців, які не мають статусу ветерана війни:

для ІІІ групи мінімальна виплата становить 5409,49 гривні;

для ІІ групи — 5 680,87 гривні;

для І групи — 5 949,31 гривні.

Найменші виплати через інвалідність для чорнобильців:

Для ліквідаторів пенсія не може бути нижчою за:

8585,08 гривні – ІІІ група;

11446,77 гривні – ІІ група;

14308,46 гривні – I група.

Для інших осіб, що постраждали через ЧАЕС:

5450,84 гривні – ІІІ група;

7071,36 гривні – ІІ група;

8839,20 гривні – I група.

За словами експерта, ці суми вказані на період 2024 року з урахуванням індексації. Водночас частина нарахувань залежить від прожиткового мінімуму, середньої зарплати по Україні або зафіксовані Кабміном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку грошову допомогу можуть розраховувати літні особи, які мають менш як 15 років страхового стажу.