Українці другий день штурмують McDonald's заради колекційних фігурок Minecraft (фото і відео)

Біля кас закладу утворився колапс

Макдональдс в Україні запустив нову акцію, де можна придбати ексклюзивні фігурки з гри Майнкрафт (Minecraft). На другий день гостей стає ще більше.

Кореспондентка "Телеграфу" побувала в одному із закладів у Львові. Вона показала, що там відбувається.

На кадрах помітно, що в заклад завітало багато людей. А поруч з касами величезні черги.

Що відбувалось в інших містах України за день до цього

Спільна акція Макдональдс-Майнкрафт була запущена лише 3 квітня, але вже менш ніж за добу зібрала свою базу фанатів серед українських споживачів, пише видання "Факти". До закладів швидкої їжі у Києві, Одесі та інших великих містах України вишукувались черги, щоб придбати нове Minecraft-меню та отримати фігурки з популярної гри.

Відео з Одеси та інших українських міст демонструють, наскільки поточна серія зацікавила українців. Примітно, що для тих, хто грає у сам Майкрафт, Макдональдс дає можливість відкрити нові скіни для своїх персонажів у грі, тим самим змінивши зовнішній вигляд вашого ігрового персонажа.

Майнкрафт-Макдоналдс-меню: що відомо про акцію

Спільна акція Макдональдс-Майнкрафт присвячена до виходу фільму A Minecraft Movie, в якій екранізовано однойменну відеогру від Mojang. McDonald’s у партнерстві з фільмом запропонував спеціальні біг-маки та курячі нагетси на вітринах своїх магазинів. Відповідно, фанати, які прагнуть дістати жадані страви, задаються питанням, що в них міститься і які іграшки вони можуть отримати.

У біг-мак-меню з фільму Майнкрафт, Макдональдс вирішили покласти сам біг-мак, середню порцію картоплі фрі, середній безалкогольний напій та лімітований колекційний сувенір за мотивами фільму. Кореспондентка "Телеграфу" повідомила, що саме в цій варіації набору велика іграшка.

Як альтернативу можна взяти набір з курячими мак-нагетсами замість біг-маку.

Також Макдональдс запустив лімітовану серія спеціального соусу під назвою Nether Flame Sauce. Цей соус виготовлений з подрібненого червоного перцю та полум’яного кайенского перцю. Також у ньому є нотки часнику та солодощі, щоб збалансувати смаки.

Діти також можуть вибрати свій власний Хеппі Міл, будь-то гамбургер або курячі нагетси. Незалежно від вибору, до складу Happy Meal входить картопля фрі, напій, скибочки яблука та одна з дванадцяти фігурок, натхненних героями фільму.

Клієнти закладу швидкого харчування можуть отримати одну з 12 іграшок світу Майнкрафт або одну з шести ексклюзивних колекційних іграшок в МакДональдз з кінострічкою Minecraft.

Що відомо про гру Minecraft

Відеогра Minecraft є однією з найпопулярніших ігор на планеті Земля, в якій гравцю надається можливість вибудувати власний всесвіт та влаштувати пригоди одному, або ж друзями, у світі створеному з пікселів.

У грі передбачено можливість дослідження ігрового світу, його розбудову та режим виживання, під час якого на гравця полюють внутрішньоігрові монстри.

Сам світ гри має особливий візуальний стиль, який сильно запам’ятався в культурі: персонажі, земля, хмари та все навколо виглядають у формі кубів, які відповідно розмальовані.

І хоч гра вийшла ще у далекому 2009 році, Майнкрафт досі має високу популярність серед гравців різного віку, а масова культура продовжує перекликатись з всесвітом гри.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому і які були ціни.