Україну накриє арктичне повітря. Якому регіону не пощастить найбільше з погодою 5-7 квітня

Очікується сніг та морози

В Україну на зміну теплій погоді прийдуть дощі з похолоданням. Вже у суботу, 5 квітня, українців очікують зливи з грозами майже по всій територій, а з неділі ще й морози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Зазначається, що найнеприємнішою погода буде протягом 5-7 квітня.

"5-7 квітня в погодних процесах над Україною відбудуться значні зміни: до нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків, що призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов та похолодання", — кажуть синоптики.

Погода в Україні 5 квітня

Вже з 5 квітня почнуться значні опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом. При цьому стовпчик термометра вдень опуститься від +15 до +7 градусів, а вночі — до +4 градусів. А от 6 квітня, у неділю, українцям обіцяють вдень від +10 до +3 градусів, а вночі морози до -1 градуса. Протягом доби дощитиме, а на заході та півночі можливий сніг.

Погода в Україні 6 квітня

У понеділок, 7 квітня, холодна погода утримається. Вдень буде до +5 градусів, а вночі — до -3 градусів. Опади прогнозуються майже по всій території України переважно зі снігом.

Погода в Україні 7 квітня

Метеорологічне попередження

На 6 квітня синоптики прогнозують заморозки у західних, Житомирській та Вінницькій областях, повітря охолоне до 0-5°. Що відповідає ІІ рівню небезпечності, помаранчевому.

Метеорологічне попередження на 6 квітня

Метеорологічне попередження на 7 квітня

"6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця; вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Києву знову не пощастить з погодою, адже синоптики прогнозують температурні гойдалки та опади.