Робота мрії для студентів: як заробляти від 12 000 грн, не виходячи з дому

Зарплата здійснюється двічі на місяць

Студентам, які шукають віддалену роботу, з’явилася нова можливість працевлаштування. Велика компанія Global Bilgi відкрила вакансію спеціаліста служби підтримки Glovo з гарними умовами та солідною зарплатнею.

Відповідне оголошення з’явилося на сайті з пошуку роботи. Як стверджує роботодавець, навантаження в цій зайнятості мінімальне. Якщо ви шукаєте можливість поєднати навчання та роботу, отримати досвід у провідній компанії та працювати віддалено, ця вакансія — може стати чудовим початком кар'єри та заробітку.

Які умови

Компанія вже 16 років займається обслуговуванням клієнтів таких великих брендів, як lifecell, Glovo, British American Tobacco тощо. Автор оголошення пропонує роботу з гнучким графіком, що дозволяє працювати в зручний час, з мінімальним навантаженням — лише 7 годин на день із плаваючими вихідними. Графік передбачає 5 змін на тиждень у проміжку з 7:00 до 23:30.

Зарплата здійснюється двічі на місяць сумою від 12 000 до 16 000 гривень. Також пропонують безкоштовні навчання, що дозволяють розвиватися в межах компанії.

Усі студенти, які мають високий рівень володіння ПК, здатні швидко навчатися та володіють англійською мовою на рівні А2, можуть подати заявку на цю вакансію.

Що вимагають натомість

Серед обов’язків кандидата на посаду спеціаліста служби підтримки є:

обробка чатів від клієнтів та кур'єрів;

приймання та здійснення дзвінків;

внесення інформації в базу.

Пропозиція актуальна для тих, хто любить допомагати людям, вміє працювати з багатозадачністю та хоче отримати досвід роботи в компанії, яка активно підтримує своїх працівників.

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