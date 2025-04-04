85 гривень за куб: у якому з міст затвердили новий тариф на воду

Міська влада ухвалила підвищення тарифів на воду. У чому причина та які будуть нові ціни?

З 1 травня 2025 року тариф на централізоване водопостачання та водовідведення в Каневі зросте на понад 11 гривень. Підвищення пов’язане зі зростанням цін на електроенергію та збитковістю підприємства, яке надає ці послуги.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Канівської міської ради 2 квітня. Згідно з новими тарифами, кубометр води коштуватиме 50,46 грн, а водовідведення — 34,98 грн. У сумі це 85,44 грн за кубометр, тоді як нині мешканці платять 73,50 грн.

За словами в.о. начальника відділу ЖКГ Дмитра Балана, діючі тарифи не покривають собівартості надання послуг, через що КП "Управління ВКГ" зазнає збитків. Раніше міська влада намагалася знайти компроміс і покрити частину тарифу з бюджету, однак відповідне рішення не набрало голосів у сесійній залі.

"Ми розуміємо, що підвищення тарифу — непопулярне рішення. Але підприємство повинне працювати безперебійно, особливо напередодні складного літнього сезону", — прокоментував міський голова Ігор Ренькас.

За його словами, проблема водопостачання у деяких районах Канева вже досягає критичної межі. Тому стабільна робота водоканалу — питання не лише економіки, а й безпеки.

Разом із тим, у багатьох містах Черкащини тарифи вищі, ніж у Каневі, а в окремих громадах частину вартості послуг компенсують із місцевих бюджетів.

Міський голова доручив підготувати новий проєкт програми компенсації тарифу — його знову планують винести на голосування депутатів на найближчій сесії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що води за графіком у Рівному поки не буде, однак ситуація залишається напруженою. Водоканал області заявляв, що через колосальні борги можуть не тільки обмежити час подачі води, а й знизити тиск.