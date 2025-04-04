Шлях України до НАТО незворотний, але існує нюанс — Рютте

Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди

Генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що Україна обов'язково стане членом Альянсу в майбутньому. Проте він уточнив, що це питання не буде частиною мирних переговорів з Росією.

За його словами, головне завдання – забезпечити, щоб Росія більше ніколи не змогла напасти на Україну. Про це Марк Рютте заявив журналістам після дводенного саміту міністрів НАТО в Брюссел.

"Ми вирішили у Вашингтоні, що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми робимо все, щоб наблизити українську армію до стандартів Альянсу. Але Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди", — пояснив очільник НАТО.

Рютте також поділився своїм баченням того, як має виглядати справжній мир для України. За його словами, потрібно створити такі умови, щоб російський диктатор "ніколи більше не спробував захопити жодного квадратного кілометра української землі".

"Найкоротша відповідь щодо гарантій безпеки — це коли Путін знає, що існує така система стримування й оборони, за якої Україну неможливо буде атакувати в майбутньому", — підкреслив Генсек НАТО.

Рютте повідомив, що країни Альянсу продовжують надавати Україні потужну військову допомогу, включаючи техніку та боєприпаси.

Він нагадав, що попередні міжнародні домовленості, зокрема Будапештський меморандум, не змогли зупинити російську агресію. Тому зараз Україні потрібні нові, більш надійні гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі країни НАТО побоюються перемир'я в Україні. Вони знають, що Росія не заспокоїться після закінчення війни.