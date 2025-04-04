"Просувала" чоловіка в кар’єрі, а він кинув її заради світської левиці: як виглядає дружина ексгенпрокурора Пшонки

Ольгу Пшонку пов’язували дружні стосунки із дружиною Януковича

Колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка, який слідом за Януковичем утік в Росію, був досить скандальною фігурою в українській політиці. Його дружина Ольга, попри те, що була менш публічною, також спромоглася побудувати завдяки зв’язкам непогану кар’єру.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина скандального ексгенпрокурора Ольга Пшонка і що про неї відомо.

Ольга Пшонка — що відомо про дружину колишнього генпрокурора Віктора Пшонки

Ольга Геннадіївна Пшонка народилася 1962 року, але про її молодість у відкритому доступі немає інформації. Її дівоче прізвище також приховують, оскільки, як кажуть, Ольга була з непростої родини, яка мала зв’язки у міськкомі КПРС. Саме завдяки їм вона отримала хорошу посаду у Бюро торгової експертизи Краматорська.

Ольга Пшонка збудувала кар’єру завдяки зв’язкам

Саме у цьому місті Ольга і познайомилася з майбутнім чоловіком Віктором і між ними стрімко зав’язався роман. Через кілька місяців після знайомства пара одружилася і незабаром у них народився син Артем.

Ольга активно просувалася кар’єрними сходами, очоливши Бюро торгової експертизи, і допомогла "прилаштувати" на роботу свого чоловіка. Віктор Пшонка спочатку працював у міській прокуратурі Краматорська стажистом, слідчим, потім став заступником прокурора, а за рік отримав посаду заввідділом адміністративних органів Краматорського міськкому КПРС. Через три роки Віктор став прокурором міста, потім першим заступником прокурора Донецької області та з 1998 по 2003 рік Пшонка обіймав посаду прокурора Донецької області.

Ольга Пшонка "просувала" чоловіка службовими сходами

У ЗМІ пишуть, що своєму "просуванню" службовими сходами він завдячує дружині, яка на той момент керувала Донецькою торгово-промисловою палатою і була добре знайома з донецькою елітою.

Дружина Пшонки була знайома з донецькою елітою

У 2003 році Віктор Пшонка став заступником Генпрокурора України, але через рік звільнився за власним бажанням, а наприкінці 2006 року знову повернувся працювати до прокуратури. У листопаді 2010 року, коли президентом країни став Віктор Янукович, Пшонка отримав посаду Генерального прокурора України.

Не виключено, що зближенню Пшонки та Януковича допомогла дружба їхніх дружин, адже Ольга Геннадіївна часто відвідувала з Людмилою Янукович спектаклі та супроводжувала її у поїздках по храмах, оскільки обидві жінки були дуже набожні.

Дружина Пшонки товаришувала з Людмилою Янукович

Щодо Ольги Пшонки, то відомо, що вона має науковий ступінь кандидата економічних наук і після роботи в Донецькій торгово-промисловій палаті отримала посаду віце-=президента в Торгово-промисловій палаті України.

Як виглядає дружина Віктора Пшонки

У 2014 році Віктор Янукович навіть нагородив дружину ексгенпрокурора Орденом княгині Ольги "за пошук нових форм господарювання". Також жінці подякували за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток економічного потенціалу Донецької області.

Нове кохання Віктора Пшонки та чутки про розлучення

У 2014 році з’явилися чутки, що скандальний втікач Віктор Пшонка розлучається з дружиною Ольгою. У Росії у нього почалися романтичні стосунки з московською світською левицею Марією Лоренцо.

Такою інформацією на своїй сторінці у Facebook поділився ексрадник МВС Антон Геращенко. Він повідомив, що Пшонка познайомився з новою обраницею на вечірці в Москві, і жінка вразила його наповал, оскільки прийшла в костюмі співробітника поліції.

Віктор Пшонка пішов до московської світської левиці

Але при цьому він підкреслив, що на розлучення Пшонка подав зовсім не через нове кохання, а просто таким чином хотів убезпечити свої активи й дати можливість дружині Ользі дистанціюватися від нього, зберігши їхнє сімейне багатство.

У мережі ходили чутки про розлучення Пшонки з дружиною

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