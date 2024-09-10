Деякі пенсіонери можуть отримати додаткову грошову допомогу: хто саме

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У Дніпропетровській області деякі люди похилого віку можуть розраховувати на одноразову грошову допомогу. Останній день подання документів — 10 грудня 2024 року.

Як повідомляють у Покровській міській військовій адміністрації, до Міжнародного дня людей похилого віку, який відзначається 1 жовтня літні особи, яким виповнилось понад 90 років, можуть отримати грошову допомогу. Для цього потрібно зібрати певні документи та написати заяву.

Пенсіонери мають написати заяву і зазначити в ній реквізити поточного рахунку в банку. До неї потрібно додати наступні документи:

копію паспорта (1, 2 сторінки та прописка),

копію ідентифікаційного коду,

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Жителі можуть подавати пакет документів на матеріальну допомогу до 10 грудня 2024 року:

до УСЗН Покровської міської ради особисто, за адресою: м. Покровськ; у м. Дніпро Дніпропетровська область, вул. Володимира Антоновича, 56; за допомогою засобів поштового зв’язку: 49000, м.Дніпро, Дніпропетровська область, вул. Володимира Антоновича, 56.

Військова адміністрація також надала номера телефонів для довідок — (095) 399 90 55 та (099) 323 89 99.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може отримати фінансову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC).