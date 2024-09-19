Як отримати щомісячні виплати військовим або їх родинам

Заяву можна подати онлайн

Військові в Україні, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та їх родини мають право на щомісячну грошову виплату.

Розмір допомоги залежить від присвоєної відзнаки. Виплата передбачена законом "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян".

Кому здійснюватимуть щомісячне нарахування

особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

тим, кому надано звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка" — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

тим, кого нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

тим, кого нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

тим, кого нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

членам сімей загиблих (померлих) громадян з-поміж зазначених вище осіб — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Заяву та всі необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або звернутись фізично до будь-якого відділення ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що родині та утриманцям військового може нарахуватись значна допомога.