Під Києвом хочуть вирубати унікальний ліс заради котеджного містечка

Дивні махінації відбуваються на Київщині з лісом під час війни

У селищі Віта-Поштова під Києвом збираються зайнятися вирубкою лісового масиву, який є частиною Смарагдової мережі Європи. Тут ростуть 100-річні дуби, а також мешкають червонокнижні представники флори і фауни.

Причина безжального знищення унікального лісу банальна — тут хочуть збудувати модне котеджне містечко та "прорубати" до нього дорогу. Про це повідомила громадська діячка, депутат Київської міської ради VII скликання Олена Терещенко.

За її словами, за вирубуванням лісу стоїть голова Гатненської ОТГ Олександр Паламарчук, який особисто зацікавлений у цьому. Він збирається винести на сесію Гатненської сільради для затвердження детальний план території, який і передбачає вирубування частини лісу.

Ліс знаходиться у селищі Віта-Поштова

"Всупереч волі територіальної громади та чинному законодавству України, виносить (Паламарчук-ред.) на сесію Гатненської сільскої ради на затвердження скандальний ДПТ (детальний план територій), який суперечить чинному генплану та передбачає ЗНИЩЕННЯ лісового масиву, що входить до Смарагдової мережі Європи, виділеної для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення в масштабах усього континенту!", — йдеться у повідомленні.

Цікаво, що в порядку денному Гатненської сільської ради на 19.12.24 затвердження цього злочинного ДПТ (детального плану територій), на перший погляд, відсутне, але воно заховане у Протокол N 36 останнього пункту 32 "земельні питання".

Як виявилося, до ділянки, де планується будівництво котеджного містечка, немає під’їзних шляхів і саме тому там не можуть розпочати будівництво. І тепер місцеві депутати вирішили прорубати туди дорогу та при цьому знищити частину унікального лісу.

Цікаво, що ділянка серед лісу була придбана невідомими особами і швидше за все вони змінили її цільове призначення. Олена Терещенко наголосила, що у кадастровій справі немає ділянок, призначених для будівництва, а лише для фермерського господарства.

Місцеві жителі не збираються сидіти склавши руки та мають намір не допустити вирубування унікального лісового масиву. Вони всіма силами намагаються надати цій справі розголосу і збираються відвідати найближчу сесію Гатненської сільради.

Люди хочуть особисто поспілкуватися з головою Гатненської ОТГ Олександром Паламарчуком та поставити йому запитання щодо планів на ліс.

"А пану Паламарчуку та селищним депутатам абсолютно начхати на 100-річні дуби та сосни, на червонокнижні лілії лісові та гніздівки звичайні, на одну із найбільш значних популяцію жука оленя та інших рідкісних "червонокнижних" рослин та комах! Їх "колективна безвідповідальність" при голосуванні на сесіях навчила зовсім не перейматися порушенням чинного природоохоронного та містобудівного законодавства, вони "забили" і на власний генплан, і на постанову Кабінету Міністрів України", — наголосила Олена Терещенко.

На думку правозахисниці, Паламарчук дуже боїться громадського резонансу та розголосу, а тому може тимчасово відкласти це питання і не виносити його на голосування на найближчій сесії сільради.

Однак цю ситуацію "Телеграф" триматиме на контролі, адже знищення частини лісу, що входить до Смарагдової мережі Європи, для будівництва котеджного містечка є серйозною загрозою для екології та може призвести до знищення рідкісних видів флори та фауни.

Для довідки: Смарагдова мережа – це екологічна мережа, що складається із "територій особливого природоохоронного значення". Рада Європи офіційно затвердила її у 1996 році в рамках Бернської Конвенції.

Мета проєкту — охорона місць проживання рідкісних видів рослин і тварин. Оцінка територій враховує наявність загрозливих видів, роль як міграційних пунктів і рівень біорізноманіття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Лиманському районі Донецької області розпочалася осіння лісокультурна кампанія з відновлення лісів. Проте не всім ця ідея сподобалася. В одній із місцевих Facebook-груп користувачі розкритикували висадку дерев у той час, коли фронт знаходиться поряд із Лиманом.