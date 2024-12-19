Усик — Ф’юрі 2: де і коли дивитися бій в Україні

В Україні реванш покажуть на двох платформах

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться великий вечір професійного боксу. Головною подією шоу стане супербій між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО).

Легально переглянути реванш Усик — Ф’юрі 2 в Україні можна на медіаплатформах DAZN та Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Обидві трансляції – платні. За ходом бою Усик — Ф'юрі 2 на Megogo можна стежити за підписками: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та MEGOPACK XL. Вартість перегляду – від 149 грн (пробна підписка). Перегляд поєдинку на DAZN коштуватиме 824 грн за наявності підписки (7 днів безплатно для нових підписників, потім 370 грн на місяць).

Додамо, що вечір боксу Усик — Ф’юрі 2 розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний бій шоу розпочнеться орієнтовно після опівночі.

Напередодні "Телеграф" ділився прогнозом букмекерів на бій Усик — Ф’юрі 2. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Раніше повідомлялося, що тиждень шоу Усик — Ф'юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.