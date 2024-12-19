У Путіна не рухається половина обличчя? На останніх відео з ним помітили чимало дивних деталей

Питання виникли і до рук, і до дикції

Під час прямої лінії голови Росії Володимира Путіна у його міміці та рухах помітили декілька дивних речей. А ще він періодично кашляв, мав проблеми з вимовою слів.

У мережі вже з'явилось чимало відео, на яких видно, що ліва нижня частина обличчя у Путіна погано працює. Коли він щось говорить — ліва верхня губа майже не рухається, вона ніби оніміла.

До того ж активно лідер РФ жестикулює лише правою рукою, а ліва лише інколи підіймається або просто лежить на столі. Причин такій поведінці може бути багато, але ймовірніше це питання здоров'я та порушення інервації частини тіла. При цьому версію з обколотим ботоксом лицем у мережі не відкидають, але лоб та брови Путіна більш-менш рухливі.

Ба більше навіть росіяни помітили проблеми зі здоров'я у свого лідера. Більшість нервувало його постійне покашлювання майже через кожні два-три слова. При цьому Путін регулярно тягнувся до стакана, який, до речі, не був прозорим, тому що він пив можна лише здогадуватись.

Також у мережу потрапило відео, де Путін не зміг з першого разу вимовити нескладне слово "возросли". Ще росіяни нарікали на шепелявість їх лідера, хоча вона, на думку користувачів, супроводжує Путіна не перший рік.

Нагадаємо, що під час цього брифінгу Путін зробив нову заяву про війну в Україні, її сприйняли у мережі майже як зізнання.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені називають поступ Путіна ходою стрілка. Адже він активно розмахує лівою рукою, тоді як права залишається майже нерухомою.