Рекордно тепло, але з опадами: якою буде погода в найбільших містах України 20 грудня

Регіони зустрінуть день з різними настроями: від дощу у Львові до ясного неба в Одесі

У пʼятницю, 20 грудня, погода в Україні особливо не зміниться. Хоча в деяких регіонах пройдуть дощі, але в цілому буде тепло.

"Телеграф", посилаючись на sinoptik.ua розповість, якою буде погода у найбільших містах України наприкінці робочого тижня. Прогноз стосується Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, Львова.

Погода у Києві 20 грудня

Весь день у Києві буде хмарним. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Вночі температура повітря від +2 до +3 тепла. Вдень від +2 до +6 градусів тепла.

Погода в Одесі 20 грудня

В Одесі день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря вночі буде від +7 до +8 тепла. А вдень від +9 до +11 градусів тепла.

Погода у Харкові 20 грудня

Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день — ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі від +3 до +4. А ось вдень від +4 до +6 градусів тепла.

Погода в Дніпрі 20 грудня

Синоптики пишуть, що у Дніпрі вранці небо вкриють хмари, день та вечір обіцяють бути ясними, проте без опадів. Температура повітря вночі від +4 до +5. Вдень від +5 до +7 градусів тепла.

Погода у Львові 20 грудня

З ранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Проте температура повітря вночі буде в межах +6 градусів тепла, а вдень від +4 до +5 тепла.

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україну повернуться морози.