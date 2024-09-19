Как получить ежемесячные выплаты военным или их семьям
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Заявление можно подать онлайн
Военные в Украине, имеющие особые заслуги перед Родиной и их семьи, имеют право на ежемесячную денежную выплату.
Размер помощи зависит от присвоенного отличия. Выплата предусмотрена законом "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".
Кому будут осуществлять ежемесячное начисление
- лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:
- тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- тем, кто награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- тем, кто награжден орденом "За мужество" трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
- тем, кто награжден орденом княгини Ольги трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).
- членам семей погибших (умерших) граждан из указанных выше лиц — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.
Заявление и все необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться физически в любое отделение ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семье и иждивенцам военного может начислиться значительная помощь.