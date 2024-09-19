Как получить ежемесячные выплаты военным или их семьям

Заявление можно подать онлайн

Военные в Украине, имеющие особые заслуги перед Родиной и их семьи, имеют право на ежемесячную денежную выплату.

Размер помощи зависит от присвоенного отличия. Выплата предусмотрена законом "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Кому будут осуществлять ежемесячное начисление

лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:

тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

тем, кто награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

тем, кто награжден орденом "За мужество" трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);

тем, кто награжден орденом княгини Ольги трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

членам семей погибших (умерших) граждан из указанных выше лиц — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Заявление и все необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться физически в любое отделение ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семье и иждивенцам военного может начислиться значительная помощь.