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Как получить ежемесячные выплаты военным или их семьям

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Военная техника Новость обновлена 19 сентября 2024, 14:51
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Заявление можно подать онлайн

Военные в Украине, имеющие особые заслуги перед Родиной и их семьи, имеют право на ежемесячную денежную выплату.

Размер помощи зависит от присвоенного отличия. Выплата предусмотрена законом "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан".

Кому будут осуществлять ежемесячное начисление

  • лицам, принимавшим непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и которым/начиная с 2014 года:
  • тем, кому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — в размере трех минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
  • тем, кто награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней — в размере двух минимальных заработных плат, установленных на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
  • тем, кто награжден орденом "За мужество" трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (из расчета на месяц);
  • тем, кто награжден орденом княгини Ольги трех степеней — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).
  • членам семей погибших (умерших) граждан из указанных выше лиц — в размере минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года.

Заявление и все необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины или обратиться физически в любое отделение ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семье и иждивенцам военного может начислиться значительная помощь.

Теги:
#Выплаты #Выплаты военным