Обмовився чи зізнався? Путін зробив відверту заяву про війну

У РФ не називають агресію проти України війною

Глава Росії Володимир Путін заявив, що російська армія "забирає" територію України. Він стверджує, що "рух іде по всій лінії фронту"

Про це російський диктатор сказав під час прямої лінії. За його словами, ситуація на полі бою змінюється кардинально, а рух лінією фронту нібито "йде щодня".

"Як я вже казав, йдеться не про просування на 100-200-300 метрів. Наші бійці забирають, повертають територію квадратними кілометрами", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін зробив низку нових заяв про війну проти України. Він запевняє, що на військову службу за контрактом у ЗС РФ нібито щодня надходять понад тисячу осіб.

Крім того, російський диктатор заявив, що якщо США почнуть розгортати ракети середньої дальності, Росія відмовиться від "добровільних обмежень" у цій сфері. За його словами, Росія "вимушена вживати додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки, але вона не втягується у повноцінні перегони озброєнь". Також глава РФ згадав і про експериментальну балістичну ракету "Орєшнік".