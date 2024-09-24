Премирование военных: какие есть правила начисления и кого могут лишить выплаты

Начисление должно производиться ежемесячно

Военные в Украине получают денежное обеспечение, состоящее из ежемесячных основных, единовременных дополнительных и ежемесячных дополнительных выплат. К ним также прилагается и премия.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право на ежемесячное начисление премий бойцам.

Сумма выплаты исчисляется министром обороны для соответствующих категорий военных, но она не может быть меньше 10% должностного оклада, что в свою очередь зависит от должности.

Эта выплата начисляется на основании приказа командира части, который выдается до 5 числа каждого месяца с учетом показателей выполнения служебных обязанностей, дисциплинарных взысканий и соблюдения военной дисциплины.

При каких условиях могут уменьшить размер премии или лишить ее

Есть такие дисциплинарные нарушения, при которых уменьшат размер выплаты:

наложение строгого выговора, объявленного письменным приказом командира, – выплачивается 80% установленного размера премии;

наложение выговора, объявленного письменным приказом командира, – выплачивается 90% от установленного размера ежемесячной премии;

наложение двух выговоров, объявленных письменным приказом командира – выплачивается 60% от установленного размера ежемесячной премии;

наложение трех выговоров, объявленных письменным приказом командира – выплачивается 50% от установленного размера ежемесячной премии.

Лишить премии могут в случае:

употребление на территории воинской части алкогольных напитков или наркотических веществ, как в служебное, так и во внеслужебное время;

прибытие на службу в нетрезвом состоянии;

невыхода на службу/обучение без уважительных причин;

совершение в воинской части событий, аварий, повлекших гибель людей по вине военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей;

наложение на военного в календарном месяце более 3 дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания посредством замечания;

наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о лишении воинского звания, понижении в должности или в воинском звании на одну степень, предупреждение о неполном служебном соответствии;

вынесение судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;

нарушение требований закона и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб;

увольнение с военной службы по служебному несоответствию;

лишение воинского звания в дисциплинарном порядке;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

систематического невыполнения условий контракта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты предусмотрены для военных, находящихся в распоряжении командира.