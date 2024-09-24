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Премирование военных: какие есть правила начисления и кого могут лишить выплаты

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Экипировка военного
Экипировка военного. Фото Генштаб ВСУ

Начисление должно производиться ежемесячно

Военные в Украине получают денежное обеспечение, состоящее из ежемесячных основных, единовременных дополнительных и ежемесячных дополнительных выплат. К ним также прилагается и премия.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право на ежемесячное начисление премий бойцам.

Сумма выплаты исчисляется министром обороны для соответствующих категорий военных, но она не может быть меньше 10% должностного оклада, что в свою очередь зависит от должности.

Эта выплата начисляется на основании приказа командира части, который выдается до 5 числа каждого месяца с учетом показателей выполнения служебных обязанностей, дисциплинарных взысканий и соблюдения военной дисциплины.

При каких условиях могут уменьшить размер премии или лишить ее

Есть такие дисциплинарные нарушения, при которых уменьшат размер выплаты:

  • наложение строгого выговора, объявленного письменным приказом командира, – выплачивается 80% установленного размера премии;
  • наложение выговора, объявленного письменным приказом командира, – выплачивается 90% от установленного размера ежемесячной премии;
  • наложение двух выговоров, объявленных письменным приказом командира – выплачивается 60% от установленного размера ежемесячной премии;
  • наложение трех выговоров, объявленных письменным приказом командира – выплачивается 50% от установленного размера ежемесячной премии.

Лишить премии могут в случае:

  • употребление на территории воинской части алкогольных напитков или наркотических веществ, как в служебное, так и во внеслужебное время;
  • прибытие на службу в нетрезвом состоянии;
  • невыхода на службу/обучение без уважительных причин;
  • совершение в воинской части событий, аварий, повлекших гибель людей по вине военнослужащего при исполнении им служебных обязанностей;
  • наложение на военного в календарном месяце более 3 дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания посредством замечания;
  • наложение дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о лишении воинского звания, понижении в должности или в воинском звании на одну степень, предупреждение о неполном служебном соответствии;
  • вынесение судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией;
  • нарушение требований закона и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб;
  • увольнение с военной службы по служебному несоответствию;
  • лишение воинского звания в дисциплинарном порядке;
  • в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
  • систематического невыполнения условий контракта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие выплаты предусмотрены для военных, находящихся в распоряжении командира.

Теги:
#Выплаты #Премии #Денежное обеспечение #Выплаты военным