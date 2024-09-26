До 11 тыс грн на три месяца: кто и где из украинцев получит денежную помощь

Такая сумма выплачивается на одного человека

Жители Запорожской области продолжают получать денежные помощи от различных благотворительных фондов. Начисление проводит "Право на защиту" в сотрудничестве с японской организацией "Peace Winds Japan".

В рамках программы украинцы могут получить до 11 тысяч гривен. Об этом сообщили в "Право на защиту".

Ее смогут получить семьи с территорий Запорожской области, где ведутся боевые действия в течение последних 4 месяцев, или они были вынуждены переместиться в этот регион более 30 дней назад. Главное условие — доход не должен превышать 6 320 гривен на каждого члена семьи.

Сумма выплаты составляет 3,6 тысячи гривен на одного члена семьи в месяц. Ее будут осуществлять в течение квартала, то есть выходит 10 800 гривен на человека.

Заявления на денежную помощь могут подавать семьи, которые не получали выплаты от этого фонда или не регистрировались на финпомощь от других международных организаций за последние 3 месяца.

Какие еще есть условия для предоставления финпомощи

Для начисления эти семьи должны подпадать под один или несколько критериев уязвимости:

домохозяйство, возглавляемое одним человеком (мужчина или женщина);

домохозяйство, в котором есть лицо с установленной инвалидностью;

домохозяйство с беременной женщиной или ребенком в возрасте до 1 года;

домохозяйство с приемными родителями или опекунами;

домохозяйство с детьми до 4 лет (включительно);

домохозяйства с 3 и более детьми;

лицо с хроническим орфанным заболеванием;

пожилые люди (60+).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жителям некоторых прифронтовых областей предусмотрена денежная помощь в 21 тысячу гривен на приобретение твердого бытового топлива.