Семьи ветеранов рассчитывают на частичную помощь: кто именно и при каких обстоятельствах

Заявление и документы можно подать онлайн

Семьи в столице Украины, у которых есть погибшие ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь на покрытие расходов в связи с погребением.

Она будет осуществляться для семей, в составе которых есть ветераны, участвовавшие в антитеррористической операции. Об этом идет речь на портале услуг Kyiv Digital.

Согласно данным, для получения услуги один из членов семьи должен подать заявление с документами в электронном виде.

После решения сотрудники Департамента социальной и ветеранской политики проинформируют заявителя через личный кабинет в виде письма на электронную почту.

Средства должны выплатить на банковский счет, указанный в заявлении.

Список документов

Паспорт гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении сведений в ЕГДР);

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

Справка ВПЛ (при наличии);

Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);

Свидетельство о смерти ветерана войны;

Выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;

справка удостоверения, подтверждающая статус ветерана войны;

Номер банковского счёта (IBAN).

Если возникнут вопросы, можно позвонить по телефону 0 800 30 06 33, обратиться по адресу ул. Крещатик, 25 или написать на E-mail: [email protected].

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым ветеранам выплачивают до 30 тысяч гривен ежегодно.