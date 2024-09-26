Семьи ветеранов рассчитывают на частичную помощь: кто именно и при каких обстоятельствах
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Заявление и документы можно подать онлайн
Семьи в столице Украины, у которых есть погибшие ветераны войны, могут получить частичную денежную помощь на покрытие расходов в связи с погребением.
Она будет осуществляться для семей, в составе которых есть ветераны, участвовавшие в антитеррористической операции. Об этом идет речь на портале услуг Kyiv Digital.
Согласно данным, для получения услуги один из членов семьи должен подать заявление с документами в электронном виде.
После решения сотрудники Департамента социальной и ветеранской политики проинформируют заявителя через личный кабинет в виде письма на электронную почту.
Средства должны выплатить на банковский счет, указанный в заявлении.
Список документов
- Паспорт гражданина Украины (ID карта со справкой о внесении сведений в ЕГДР);
- Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- Справка ВПЛ (при наличии);
- Документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.п.);
- Свидетельство о смерти ветерана войны;
- Выписка из протокола заседания Центральной военно-врачебной комиссии;
- справка удостоверения, подтверждающая статус ветерана войны;
- Номер банковского счёта (IBAN).
Если возникнут вопросы, можно позвонить по телефону 0 800 30 06 33, обратиться по адресу ул. Крещатик, 25 или написать на E-mail: [email protected].
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что некоторым ветеранам выплачивают до 30 тысяч гривен ежегодно.