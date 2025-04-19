Встигніть з посилками! На Великдень пошти в Україні змінюють графік

В один з днів отримати посилки не вийде взагалі

На період великодніх свят "Укрпошта", "Нова пошта" та Meest повідомили про коригування режиму роботи своїх відділень. Зокрема, у суботу, 19 квітня, пошта працюватиме за скороченим або суботнім графіком.

Як зазначають оператори, неділя, 20 квітня оголошена вихідним днем. Вже з понеділка, 21 квітня, обслуговування клієнтів буде відновлене у звичному режимі.

"Укрпошта" працюватиме 19 квітня з 9:00 до 17:00, 20 квітня – вихідний, 21-го – звичайний графік роботи.

"Нова пошта" та Meest 19 квітня обслуговуватимуть клієнтів за суботнім графіком, 20 квітня обидва поштові оператори оголосили вихідним, а з 21 квітня – вони також повернуться до звичайного режиму роботу.

Графік роботи поштових операторів на великодні свята

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Служба безпеки України звернулася до громадян із закликом бути максимально пильними та обережними напередодні та під час Великодніх свят. Як повідомили спецслужби, росіяни можуть використовувати святкові дні для проведення провокацій та навіть терористичних актів. Місця ж масового скупчення людей можуть стати мішенню для агентів РФ.