Хлопчик хоче нюдс, а чоловік - фото пасочки дружини. Дотепні меми про Великдень

Наш народ дуже самоіронічний

Великдень настане за лічені години й українці, як завжди, активно готуються до свята. В мережі вже з'явилися жарти та меми на цю тему.

"Телеграф" зібрав найяскравіші з них. Приводом для жартів зокрема стали численні публікації пасочок та крашанок, якими хизуються українські господині в соцмережах.

Варто зазначити, що в Україні до Великодня заведено генеральне прибирання. Особливо пильнують господині миття вікон. У мережі жартують і про це.

Насправді Великдень — це свято, коли віряни згадують Воскресіння Ісуса Христа після його смерті на хресті. Проте часто його сенс втрачається за передсвятковою метушнею чи традиціями.

Українці дуже самоіронічні та веселі люди. Тому мережею ширяться дотепні передвеликодні жарти.

Раніше "Телеграф" публікував меми про Чистий Четвер. У соціальних мережах з’явилася ціла серія мемів, створених українцями.

Також ми розповідали, що людина в масці коня в Одесі насмішила мережу. Жартують, що вона схожа на главу МЗС Росії Сергія Лаврова.