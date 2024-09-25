Вже не законсервуєш: в Україні майже вполовину здорожчали баклажани
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Деінде цінник виріс на 10 гривень
Місцями на українських ринках зросли ціни на баклажани. Експертка пов'язує це з завершенням сезону збирання продукції з ґрунту.
Як каже Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові для "Телеграфу", наразі виробники почали переходити до збирання врожаю баклажанів з теплиць. Водночас на вартість також вплинули зменшення площ для посіву культури та аномальна спека, яка була в середині літа.
"У порівнянні з минулими роками таке коливання типове для цього сезону, проте тепер воно більш виражене. Сезон ґрунтових баклажанів практично завершений, і тепер на ринку домінуватимуть тепличні овочі, які традиційно дорожчі", — резюмувала вона.
Ціни на баклажани в Україні
За словами Попович, упродовж минулого тижня вартість цього овочу на гуртовому львівському ринку "Шувар" виросла на 47,6%, тобто з 21 до 31 гривні.
Водночас у Varus наразі 1 кілограм баклажанів коштує 16,90 гривень.
"ЕкоMarket" пропонує баклажан 1 кг за ціною 36,90 гривень.
У "Сільпо" цінник на баклажан стоїть 30 гривень за кіло.
Тим часом "Novus" баклажан "графіті" продає по 99 гривень за кілограм, а звичайні баклажани — по 39,99 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що один з салатних овочів на 150% дорожче, аніж минулого року.