Сезон прошел: популярная бахчевая культура снова подорожала почти вдвое

Дешевле уже не будет

На украинском рынке наблюдается удорожание дыни. Заметный рост цен можно объяснить пятью факторами.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", одним из факторов, повлиявших на стоимость бахчевой культуры, является завершение сезона. Большинство производителей завершили сбор урожая и реализацию товара, хотя спрос на него остается высоким.

По ее словам, в результате произошли изменения в регионах поставок дыни, которые повлияли на ее общий дефицит.

"Основные регионы производства, такие как юг Украины, в частности Херсонская область, пострадали от военных действий и оккупации, что значительно сократило урожай и поставки дыни. В то же время другие регионы, такие как Закарпатье или Одесская область, могли частично компенсировать дефицит, но не в полном объеме", — объясняет Попович.

В то же время она сравнивает цены сейчас и в прошлом году и пришла к выводу, что значительное удорожание можно объяснить сразу несколькими факторами. В частности:

Дефицит на фоне войны, ведь основной регион снабжения (часть Херсонской области) был оккупирован и поврежден;

Рост затрат на логистику;

Общее удорожание продуктов из-за инфляции.

Цены на дыню в Украине

Сейчас на оптовом рынке "Шувар" дыни стоят в среднем 50 грн/кг, что на 17,6% выше стоимости в такой же период прошлого года.

В то же время у "Сільпо" дыню можно приобрести за 69,0 гривны 1 килограмм.

У "EKOMARKET" цена на товар составляет 39,90 гривны за килограмм.

А "Novus" предлагает товар за 42,99 грн 1 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на рынке есть дефицит одного осеннего фрукта. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове, поделилась прогнозом по ценам.