Назвав День Конституції "ганьбою" і був підстрелений у Криму: де зараз українофоб-зрадник Олег Царьов

Хотів "навести лад" у Києві, а тепер засуджений в Україні

В Україні Олег Царьов входив до складу фракції "Партії регіонів" і балотувався на пост президента на позачергових виборах 2014 року. Зараз він значиться в розшуку за кримінальними звинуваченнями в державній зраді через колабораціонізм з Росією.

Народився зрадник 2 червня 1970 року у Дніпропетровську (нині – Дніпро). Закінчив Московський інженерно-фізичний інститут, а з 1992 року працював у бізнесі. Потім перейшов у політику. З 2002 по 2014 рік був нардепом-регіоналом за Януковича. Обіймав різні посади у парламентських комітетах, включаючи питання власності та податкової політики.

Як Олег Царьов ставав зрадником

У червні 2013 року політик заявив, що, на його думку, День Конституції України не можна вважати святом — він назвав його "днем ганьби" для українського народу. Того ж року хотів відновити пам’ятник Столипіну — гнобителя української мови та культури.

Засуджував Революцію гідності. 16 січня 2014 року підтримав "диктаторські закони", які суттєво обмежували громадянські свободи в Україні. "Країна мені подобається дедалі більше", — сказав тоді зрадник Мустафі Наєму. 18 лютого Царьов заявив: "Протягом години буде зачищено Майдан. Після того, як ми наведемо порядок у Києві, ми наведемо його по всій країні".

У квітні 2014 року під час зустрічі з проросійськими активістами в захопленій Донецькій ОДА заявив про свою готовність очолити так званий "Південно-Східний рух" і стати лідером сепаратистів. Вже у травні ГПУ направила до Верховної Ради подання про позбавлення його депутатського мандату, а також про позбавлення недоторканності.

В ефірі hromadske Царьов не зміг дати коректної відповіді на запитання журналіста Романа Скрипіна про те, коли почалася Друга світова війна. На думку Царьова, війна розпочалася не у 1939 році, а 1941-го.

Було оголошено у міжнародний розшук. У червні 2014 року українофоб був оголошений "спікером парламенту Новоросії" — проєкту, що просувався проросійськими силами. Пізніше він також став членом створеного у Москві "Комітету порятунку України", до якого увійшли ексчиновники часів Януковича.

3 червня 2014 року Верховна Рада дала дозвіл на притягнення Царьова до кримінальної відповідальності, його затримання та арешт. Однак незабаром його було звільнено. У липні стало відомо, що політик втік з України до Криму.

Царьов та "зелені чоловічки"

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році активно знімався у російських пропагандистських роликах на захоплених територіях Київської області та закликав українські міста здаватися російським військам. Наприклад, запропонував здати Кривий Ріг, на що отримав різку відповідь від мера Олександра Вілкула.

У травні 2023 року СБУ повідомила про підозру у держзраді Царьова за те, що він співпрацював із керівництвом Міноборони РФ після повномасштабного вторгнення. Він передавав ворогові інформацію про наслідки ракетних ударів по Україні. У жовтні на Царьова було скоєно замах в окупованому Криму. Він отримав тяжкі поранення та перебував у реанімації. Новина про поранення Царьова викликала бурхливу реакцію у мережі.

Ще у 2015 році ГПУ ініціювала процедуру заочного засудження Царьова. У березні 2023 року Київський апеляційний суд дав попередній вирок, згідно з яким Царьова було засуджено до 12 років в’язниці.

2 лютого 2024 року суд ухвалив заарештувати майно Царьова на суму майже 500 мільйонів гривень, включаючи квартиру в центрі Дніпра, земельну ділянку в Київській області, а також два майнові комплекси на території тимчасово окупованого Криму — санаторій Кірова та музей "Садиба княгині Барятинської". У листопаді його заочно засудили до 8 років позбавлення волі за фінансування збройної агресії проти України.

У 2025 році Царьов визнав, що російська стратегія захоплення Києва "за три дні" провалилася через недооцінку українського спротиву. Зрадник фактично звинуватив диктатора Путіна у брехні з його "все йде за планом".

Де зараз Олег Царьов

Наразі він ховається на території країни-агресорки та продовжує займатися пропагандисткою та антиукраїнською діяльністю. Раніше ми писали, що відомо про дружину Олега Царьова і як вона виглядає.