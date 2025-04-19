У Львові на Сихові зупинилися трамваї. Як доїхати іншим транспортом
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Він сполучає найбільший район міста з центром
Трамваї у Львові тимчасово не курсують на Сихові. В мережі пишуть, що там стався обрив контактної мережі.
Про це повідомляє Telegram-канал "Львів інфо". "Телеграф" розповідає, як дістатися з Сихова на Залізничний вокзал у Львові іншим транспортом.
В мережі публікують фото та відео трамваїв, що зупинилися. На місце прибули патрульні.
Трамвай на Сихів — як курсує
Це трамвайна лінія, що сполучає трамвайну мережу Львова із житловим масивом Сихів. Лінія сполучає район двома трамвайними маршрутами із центром та Головним залізничним вокзалом.
Сихів — найбільший за територією та населенням житловий район Львова. Потреба в транспорті там значна.
Як виїхати з Сихова в напрямку центру маршруткою
маршрутка №32 — кінцева зупинка цього маршруту розташована в районі колишнього ринку "Санта-Барбара", пише сайт міста Львова
маршрутка №42 — маршрутка, якою студенти з Сихова зранку добираються до Політеху. Кінцева зупинка — неподалік Храму святих Ольги та Єлизавети
маршрутка №16 — зупинка неподалік ТЦ "Сихів"
маршрутка №41 — бере пасажирів біля ТЦ "Сихів" (р-н Іскри) і на наступних зупинках до ТЦ "Шувар". Автобус довезе до площі Копивницького
Також з Сихова курсує тролейбус №24. Він їздить з вулиці Шота Руставелі — Санта Барбара.
Раніше "Телеграф" розповідав про богослужіння та розваги у Львові на Великдень 2025. Львівський Великдень — це коли на площі Ринок продають паски з маком та лавандою, звучить жива музика, а готичні фасади прикрашені вишиванками.