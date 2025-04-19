Часу лишилось обмаль: прощені борги потрібно задекларувати
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Якщо банк дозволив не сплачувати певну суму — це потрібно декларувати
Якщо людина мала кредит та опинилась у надзвичайній скруті, банк за домовленістю може простити, себто анулювати частину боргу. Але на цьому ситуація не закінчується.
В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадали, що в такому випадку цю суму потрібно додатково задекларувати та сплатити з неї податки. Це вважається додатковим благом та включається до річного чи місячного доходу. До 1 травня 2025 року потрібно задекларувати такі прощені кредити за 2024 рік.
Декларувати обов’язково не кожну суму, а тільки якщо прощений борг більший за 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового року. Таким чином в 2024 ця сума склала 1775 грн. Податки на цей дохід:
- 18% податок на дохід фізосіб
- 1,5% військового збору.
Якщо подати декларацію потрібно до 1 травня 2025 року, то всі податки сплатити треба до 1 серпня 2025 року. Зазначається, що кредитор інформує боржника про прощення боргу рекомендованим листом або під підпис особисто.
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