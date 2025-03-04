Колишня "подруга" Путіна в Європі розкритикувала рішення Трампа щодо України

"Це дуже жорстоко по відношенню до українських солдатів"

Зупинка військової допомоги США Дональдом Трампом спричинила шквал критики. На захист України раптово стала навіть лідер французького "Національного об’єднання" Марін Ле Пен, яка вважається одним із проросійських політиків Європи.

Про це пише BMFTV. На думку Ле Пен, рішення Трампа є жорстоким кроком по відношенню до українських солдатів.

"Це дуже жорстоко по відношенню до українських солдатів, які патріотично захищають свою країну", — сказала вона.

Марін Ле Пен зазначила, що жодна сторона не може змусити Сполучені Штати продовжувати підтримку України, якщо Вашингтон ухвалить рішення відмовитися від неї. Водночас вона вважає "дуже сумнівним не дати Україні розумного періоду часу, щоб змінити ситуацію".

Крім того, лідер "Національного об’єднання" заявила, що призупинення постачання американської зброї, "яку можна замінити", менш проблематичним, ніж припинення підтримки в галузі розвідки та технологій.

"Ми бачимо наслідки цифрового підпорядкування Європи Сполученим Штатам", — підсумувала Ле Пен.

Як зазначає ВВС, Марін Ле Пен мала проросійські погляди, але останнім часом змінює риторику своєї партії та намагається дистанціюватися від порівнянь із президентом США Дональдом Трампом. До цього Ле Пен підтримала анексію росією українського Криму, а 2017 року закликала скасувати міжнародні санкції з цього питання. У 2014 році її політична партія отримала кредит у російському банку, який нібито має зв’язки з Кремлем.

Нагадаємо, дізнатися, що і коли буде з Україною без допомоги США ви можете у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.