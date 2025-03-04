Зупинка допомоги США Україні: спікер Джонсон обнадійливо пояснив, що відбувається

У США кажуть, що Київ та Вашингтон мають підписати угоду про мінерали, а Зеленський має"виправити те, що сталося минулого тижня"

Зупинку військової допомоги Україні офіційно прокоментували у США. Там кажуть, що це є тимчасово.

Таку заяву зробив речник палати представників США Майк Джонсон. Про це він сказав на пресконференції республіканців.

"Зупинення постачання військової допомоги Україні — це тимчасова пауза", — сказав він.

Він також зазначив, що Київ і Вашингтон мають підписати угоду про мінерали, а Зеленський повинен "виправити те, що сталося минулого тижня".

"Я вважаю, що це найкраща угода, яка може бути запропонована, і це допоможе українському народу", — заявив Джонсон.

Нагадаємо, 4 лютого з’явилася інформація про зупинення військової допомоги США. Це сталося після суперечки Зеленського та Трампа у Вашингтоні 28 лютого. До речі, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про скандал у Білому домі. Президент запевнив, що Україна готова до миру та висловив готовність працювати під сильним лідерством Президента Трампа.

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