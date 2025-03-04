США призупинили допомогу Україні: усі деталі (оновлюється)

Припинення стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів

Американські ЗМІ з посиланням на чиновників та військових США повідомили, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні від Штатів. Це рішення набуло чинності вже з 4 березня. Оновлена інформація з цього приводу продовжує надходити протягом дня.

"Телеграф" стежить за цією ситуацією та публікує у цьому матеріалі свіжі доповнення. Зазначимо, що припинення стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої ухвалила адміністрація колишнього президента Штатів Джо Байдена.

Що відомо про зупинення військової допомоги США Україні (оновлюється)

Постачання військової допомоги припинилося в районі 3:30 за Києвом у вівторок, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело.

Як повідомляє канал АВС, призупинення військової допомоги Україні з боку США торкнулося переважно постачання бронетехніки .

. Кореспондент британського журналу The Economist Олівер Керрол, з посиланням на джерела, заявив, що змін у наданні військової підтримки США для України не було . Він також зазначив, що інформації, що наказ про припинення постачання зброї не надано.

. Він також зазначив, що інформації, що наказ про припинення постачання зброї не надано. The Economist пише, що припинення постачання ракет Patriot призведе до масштабних руйнувань по всій Україні, подібних до Харкова, а також до значних втрат серед військових.

по всій Україні, подібних до Харкова, а також до значних втрат серед військових. The Wall Street Journal із посиланням на джерела зазначає, що зупинка американської військової допомоги є "демонстрацією" Україні, що Трамп налаштований серйозно схилити її до мирних переговорів із РФ.

США ухвалили рішення про припинення військової допомоги Києву без консультації з НАТО, заявили в МЗС Польщі.

Що кажуть в Україні (оновлюється)

Член оборонного Комітету Ради Федір Веніславський каже, що Україна має запаси зброї на пів року навіть без системної підтримки США. Він додав, що без допомоги США ситуація значно ускладниться, тому зараз ведеться робота щодо пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.

Видання РБК-Україна з посиланням на джерела зазначає, що США продовжують надавати Україні розвіддані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за даними ЗМІ, ЄС призупинив розробку нового пакета військової допомоги Україні на 20 млрд євро. Причини у запереченнях Угорщини.