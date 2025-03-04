Менше, ніж у Кличка: скільки отримує новий начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко

Чиновник перебуває на своїй посаді лише кілька місяців

Зарплата начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка у січні 2025 року становила 98 757 гривень. З цієї суми після вирахування податків і зборів чиновник отримав 76 043 гривні.

Про це повідомляється у відповіді Управління інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА на офіційний запит "Телеграфу".

Офіційні дані були надані лише за січень 2025 року, оскільки Ткаченка на посаду начальника КОВА було призначено лише у грудні 2024 року та він змінив на цій посаді Олега Попко.

Відповідно до затвердженого штатного розкладу апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2025 рік, у січні 2025 року нарахована заробітна плата Ткаченка Т. Ф. склала 98 757 гривень.

З них утримано податків та зборів – 22 714 гривень і йому всього було виплачено – 76 043 гривні.

Цікаво, що попереднику Тимура Ткаченка Сергію Попку, який до грудня 2024 року обіймав посаду начальника Київської міської військової адміністрації, заробітна плата в апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не нараховувалася.

Хто такий Тимур Ткаченко

Народився 18 серпня 1989 року у Києві;

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародна економіка". Також закінчив Національну академію державного управління за Президента України;

У різний час працював помічником у нардепів від "УДАРу" Павла Рябкіна та від "БПП" Дмитра Білоцерківця;

У 2018 році був керівником апарату Голосіївської районної державної адміністрації у Києві;

У 2019 році був заступником та в. голови Дарницької районної державної адміністрації у Києві;

2020 року невдало балотувався до Київської міської ради 9 скликання від партії "УДАР";

З 2020 до 2021 року був першим заступником директора – начальником управління контролю за благоустроєм у Департаменті міського благоустрою КМДА, який очолював Олексій Кулеба;

З 2021 до 2023 року – директор Департаменту міського благоустрою Київської міської державної адміністрації (КМДА);

З 2023 до 2024 року був на посаді заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина;

У вересні 2024 року призначений заступником Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

У грудні 2024 року призначений на посаду начальника Київської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, голові КМДА Віталію Кличку в 2024 році було нараховано 1,23 мільйона гривень зарплати, що становить 102,7 тисячі гривень щомісяця. Зростання його заробітної плати, порівняно з 2021 роком, склало 92%. Про це повідомляє портал KyivVlada.

Таким чином, начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко отримує зарплату на порядок менше, ніж мер Києва.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у 2024 році отримав майже 800 тисяч гривень зарплати. Згідно з офіційними даними, оклад голови ОВ щомісяця змінювався.