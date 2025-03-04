"Великий" виступ Трампа у Конгресі: коли й де дивитися, та чи говоритиме він про Україну

Виступ Дональда Трампа складатиметься з чотирьох частин.

Президент США Дональд Трамп виступить із першою спільною промовою перед Конгресом у межах свого другого президентського терміну. Як очікується, глава Білого дому викладе перед законодавцями свої ключові пріоритети на рік.

"Телеграф" розповідає, де й коли дивитися промову президента США, та про що у ній йтиметься.

Виступ Трампа перед Конгресом почнеться 5 березня о 4:00 за Києвом. Темою виступу стане "Оновлення американської мрії".

З перекладом українською трансляцію вестиме "Голос Америки", початок спеціального ефіру — о 3:30.

Англійською можна дивитися на YouTube-каналі Білого дому.

Звернення Трампа також наживо транслюватимуть американські телеканали Fox News, CNN, USA Today та інші.

Під час звернення президента будуть присутні члени Верховного суду США та ключові члени адміністрації Трампа, зокрема голова Департаменту ефективності уряду, мільярдер Ілон Маск.

Натомість перша леді Меланія Трамп запросила на подію Елістон Беррі — дівчину-підлітка, яка стала жертвою порнографії, створеної за допомогою штучного інтелекту. Законодавці від обох партій активно підтримують законопроєкт, який криміналізуватиме публікацію явно сексуальних зображень без згоди та вимагатиме від соціальних мереж видаляти такі зображення.

Спікер Палати представників Майк Джонсон запросив Тома Гомана, який в Білому домі відповідальний за питання кордонів, та Олівію Хейз, чий чоловік загинув в автокатастрофі за участю іммігранта, який керував автомобілем під впливом алкоголю.

Водночас представники Демократичної партії запросили до Конгресу американців, які постраждали від масових звільнень державних службовців. Наприклад, сенаторка від Міннесоти Тіна Сміт покликала Кейт Северсон, одну з близько тисячі працівників Служби національних парків, яких раптово звільнили в середині лютого.

Зазначимо, що під керівництвом Маска та очолюваного ним Департаменту вже було скорочено понад 30 тисяч федеральних працівників.

Про що говоритиме Трамп

За даними Fox News, виступ президента складатиметься з чотирьох основних розділів:

досягнення другого терміну Трампа як у внутрішній, так і в зовнішній політиці;

дії адміністрації Трампа щодо економіки;

заклик до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування на охорону кордону;

плани президента щодо встановлення миру в усьому світі.

Представник Білого дому заявив виданню, що серед іншого Трамп викладе "свої плани щодо закінчення війни в Україні".

Радник президента з питань нацбезпеки США Майк Волц заявляв, що виступ Трампа в Конгресі мав стосуватися підписаної з Києвом угоди про корисні копалини. Підписання, нагадаємо, зірвалося через суперечку, яка спалахнула між президентом України Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Венсом.

"Нам доведеться подивитися, що станеться в наступні 48 годин, — сказав Волц в ефірі Fox News 3 березня. — Ми планували оголосити про цю угоду з корисними копалинами, якщо вона була б підписана в п’ятницю і стала б дуже позитивним кроком вперед для всіх сторін".

За інформацією The New York Times, Трамп, ймовірно, розповість про масштабні звільнення, які торкнулися майже всіх сфер федерального уряду.

"Він також, ймовірно, зачепить тему напружених відносин з Україною після конфлікту в Овальному кабінеті з її лідером минулого тижня, оскільки прагне покращити відносини з Росією, водночас просуваючи угоду з Україною щодо критично важливих корисних копалин", — йдеться у статті.

Президент може згадати про жорсткі заходи його адміністрації щодо незаконного перетину кордону, які збіглися зі зменшенням кількості мігрантів на південному кордоні, а також про його законодавчі ініціативи щодо скорочення податків і витрат, що разом можуть збільшити федеральний дефіцит на сотні мільярдів доларів.

Виступ Трампа відбувається на тлі розбіжностей між республіканцями Палати представників і Сенату щодо того, як ухвалити бюджет, який має на меті скорочення витрат, захист соціального забезпечення та закріплення ключових податкових пільг, ухвалених ще під час першого терміну Трампа.

За прогнозами CNN, Трамп виступить перед "своєю найбільшою аудиторією", закликаючи республіканців у Конгресі, які мають незначну більшість, втілити його програму в закони — що значною мірою визначить успіх його президентства.

"Республіканці загалом підтримують президента, проте вже з’явилися перші розбіжності в партійній єдності щодо деяких дій адміністрації зі скорочення державних послуг та нещодавньої риторики Трампа щодо України", — описує канал.

Один із радників Трампа зазначив виданню, що однією з цілей його промови буде пояснення, як хвиля його рішень вплине на життя пересічних американців. При цьому остаточний зміст виступу ще формується.

Спікер Палати представників Майк Джонсон, який сидітиме за лівим плечем Трампа під час його виступу, виявив повну готовність підтримувати ініціативи президента.

"Між республіканцями Палати представників і Сенату немає жодних розбіжностей", – сказав Джонсон у коментарі CNN. "У нас однакове бачення та місія – втілення порядку денного "Америка передусім".

Відповідь демократів

Після промови Трампа опозиція — у цьому випадку демократи — виступить із відповіддю.

Відповідь демократів, яка також транслюватиметься в ефірі, виголосить сенаторка від Мічигану Елісса Слоткін. Вона працювала аналітиком ЦРУ та обіймала посади в галузі національної безпеки при президентах Буші та Обамі.

Лідери Демократичної партії заявили, що у своєму зверненні Слоткін, ймовірно, зосередиться на економічних питаннях.

Партія також доручила конгресмену Адріано Еспайалату з Нью-Йорка, голові Іспаномовного кокусу, виголосити відповідь іспанською мовою.

За даними Axios, законодавці-демократи обговорюють різні варіанти протесту проти виступу Дональда Трампа. Деякі навіть готують реквізит: плакати, яйця або порожні лотки з-під яєць (натяк на зростання цін на яйця у США), кишенькові конституції (натяк на те, що Трамп порушує Конституцію), а також хлопавки й червоні картки. Співголова Українського кокусу Марсі Каптур, член Палати представників від Огайо, роздасть краватки та шарфи з кольорами українського прапора на знак підтримки президента Володимира Зеленського.

Та чи дійде до використання реквізиту — невідомо.

Деякі демократи заявили, що пропустять виступ Трампа. Частина членів партії попередила, що вони можуть вийти з залу, коли Трамп скаже конкретні фрази, які вони вважають неприпустимими. Інші планують сидіти мовчки та не аплодувати під час всього виступу президента.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розібрав консервативний "Проєкт 2025", який містить дорожню карту перших 180 днів Трампа на посаді.