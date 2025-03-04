"Пора зробити все правильно": Зеленський зробив заяву після сварки з Трампом у Білому домі

Володимир Зеленський після сварки з Дональдом Трампом у овальному кабінеті зробив заяву. Він звірив, що Україна готова до миру.

Про це президент України розповів у своїх соцмережах.

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", — сказав він.

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