"Пора зробити все правильно": Зеленський зробив заяву після сварки з Трампом у Білому домі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Володимир Зеленський після сварки з Дональдом Трампом у овальному кабінеті зробив заяву. Він звірив, що Україна готова до миру.
Про це президент України розповів у своїх соцмережах.
"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", — сказав він.
Новина доповнюється…