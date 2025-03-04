Миротворці не допоможуть. У Трампа зробили заяву про "найкращі" гарантії безпеки для України

В Україні треба створити економічні вигоди для американців, заявив Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Київ повинен розпочати переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо врегулювання війни. Він наголосив, що конфлікт з Росією не може тривати нескінченно.

Про це він сказав в етері FoxNews. Політик наголосив на тому, що відправлення європейських миротворців до України не допоможе закінчити війну.

"Ні Європа, ні США, ні Україна не можуть продовжувати цей конфлікт. Зараз важливо сісти за стіл переговорів. Ми хочемо гарантувати, що Володимир Путін більше не вторгнеться в Україну. Але найкраща гарантія безпеки – це створити для американців економічні вигоди в майбутньому України, а не розміщувати 20 тисяч військових із якоїсь випадкової країни, яка не воювала десятки років", – заявив Венс.

Віцепрезидент підкреслив, що стабільність України має базуватися не лише на військовій підтримці, а й на економічних проєктах, які гарантують довгострокові інтереси США в країні.

"Ваша безпека та економічна стабільність залежать від того, як буде відновлюватися Україна. США мають довгостроковий інтерес у цьому процесі, але ви не отримаєте його, якщо приїдете в Овальний кабінет, образите президента і відмовитеся виконувати його мирний план", – наголосив він.

Водночас Венс згадав і про політику щодо інших кризових питань. За його словами, Вашингтон не терпітиме ядерного поширення, особливо в Ірані, що буде одним із ключових напрямків роботи адміністрації Трампа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія погодилася сприяти адміністрації президента США Дональда Трампа в переговорах з Іраном щодо ядерної програми та підтримки регіональних антиамериканських сил.