Хто з українців може вийти на пенсію вже у 60 та отримати 10-кратну виплату

Є перелік установ, де вони мають набути стажу

В Україні вчителі мають право на пенсію за вислугу років або за віком, а також виплату в 10-кратному розмірі після виходу на відпочинок.

Пенсії за віком вчителям та іншим працівникам закладів освіти призначаються згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Такі виплати призначають особам, які досягли 60 років та мають страховий стаж не менше 30 років.

До настання віку, що дає право на пенсію за віком, вчителям може бути призначена пенсія за вислугу років. Вона надається незалежно від віку за наявності вислуги років на відповідних посадах не менше як:

25 років станом на 01 квітня 2015 року;

25 років 6 місяців станом на 01 січня 2016 року;

26 років 6 місяців станом на 11 жовтня 2017 року.

До вислуги років враховується також педагогічна робота у:

загальноосвітніх навчальних закладах;

дошкільних навчальних закладах усіх типів;

позашкільних навчальних закладах;

вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

міжшкільних навчально-виробничих комбінатах;

дитячих будинках, дитячих трудових та виховно-трудових колоніях, дитячих приймальних пунктах і приймальниках-розподільниках для неповнолітніх, логопедичних пунктах і стаціонарах, школах-клініках;

бібліотеках на посадах завідуючих, бібліотекарів;

дитячих клініках, поліклініках, лікарнях, санаторіях, диспансерах, будинках дитини тощо.

Водночас особам, які раніше не отримували будь-яку іншу пенсію, зокрема по інвалідності або за вислугу років, виплачується грошова допомога в розмірі десяти місячних пенсій за умови, що на день досягнення пенсійного віку працівник освіти працював у закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років. Чоловіки повинні мати 35 років стажу, а жінки — 30 років.

До страхового стажу на відповідних посадах, який дає право на виплату грошової допомоги в розмірі десяти місячних пенсій, враховуються лише періоди роботи в державних і комунальних закладах.

Сума пенсії для вчителів вираховується так: страховий стаж + заробітна плата, з якої сплачено страхові внески або зарплата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні.