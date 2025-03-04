Трамп розкриє плани щодо України на засіданні Конгресу

За словами старшого радника Трампа Джейсона Міллера, глава Білого дому використовує "метод батога", щоб примусити Зеленського до миру

У вівторок, 4 березня, президент США Дональд Трамп має виступити на спільному засіданні Конгресу. Очікується, що глава Білого дому поділиться своїми планами щодо встановлення миру в Україні, якій він призупинив військову допомогу.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на анонімні джерела з адміністрації Трампа. Українське питання включено до розділу з амбітною назвою "Плани президента щодо встановлення миру у всьому світі".

Чиновники Білого дому ексклюзивно повідомили виданню, що промова під назвою "Відродження американської мрії", включатиме чотири основні розділи:

досягнення другого строку Трампа на цей момент усередині країни та за кордоном;

дії адміністрації Трампа у сфері економіки;

відновлення зусиль президента щодо залучення Конгресу до виділення додаткового фінансування на безпеку кордонів;

плани президента щодо встановлення миру у всьому світі.

За даними джерел Fox News, у рамках останнього розділу Дональд Трамп розповість про роботу своєї адміністрації щодо звільнення всіх заручників із Гази, а також викладе плани припинення війни в Україні.

Тим часом старший радник Трампа Джейсон Міллер, говорячи про призупинення допомоги Україні, заявив, що глава Білого дому виявляє агресію у своїх спробах змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на угоду, яка покладе край війні, пише CNN.

"Президент Трамп — єдина людина, яка говорить про припинення вбивств, і іноді лідери можуть використати пряник, іноді вони можуть використовувати батіг. І в цьому випадку, я думаю, президент Трамп використовує 2 на 4, щоб піти та донести свій погляд до президента Зеленського, і він полягає в тому, що президент Трамп хоче припинити вбивства. Зеленський має повернутися за стіл переговорів. Він повинен поставитися до цього серйозно", — сказав Міллер.

Раніше член оборонного комітету Верховної Ради Федір Вениславський заявив, що Україна має запаси зброї на пів року навіть якщо США зупинять військову допомогу. Проте ситуація значно ускладниться, тому зараз ведеться робота щодо пошуку альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння.