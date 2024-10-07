Як пройти ідентифікацію пенсіонеру ВПО, якщо у нього немає паспорту: вихід є

Пройти перевірку можна і дистанційно

Громадяни, які отримують пенсію в Україні і є переселенцями, мають проходити ідентифікацію. Такі особи можуть це зробити, використовуючи не тільки паспорт.

Перевірку даних треба проводити для того, аби у ПФУ були впевнені в тому, чи справді виплату отримує саме та особа, якій вона призначена. Про це повідомили в Міністерстві соцполітики.

Ідентифікацію можна проходити офлайн, так і онлайн. При цьому, як пояснюють спеціалісти, під час перевірки даних в сервісних центрах ПФУ замість паспорта можна показати е-документ в "Дії", який підтверджує особу.

"Між ПФУ та Міністерством цифрової трансформації діють обміни електронними документами. Це означає, що сервісні центри ПФУ для підтвердження особи відвідувача можуть використовувати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку "Дія", — сказали в ПФУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де та як можна пройти ідентифікацію пенсіонерам. Їм також необхідно мати при собі певний список документів.