Как пройти идентификацию пенсионеру ВПЛ, если у него нет паспорта: выход есть

Пройти проверку можно и дистанционно

Граждане, получающие пенсию в Украине и являющиеся переселенцами, должны проходить идентификацию. Такие лица могут сделать это, используя не только паспорт.

Проверку данных нужно проводить для того, чтобы в ПФУ были уверены, действительно ли выплату получает именно то лицо, которому она назначена. Об этом сообщили в Министерстве соцполитики.

Идентификацию можно проходить офлайн, так и онлайн. При этом, как объясняют специалисты, во время проверки данных в сервисных центрах ПФУ вместо паспорта можно показать е-документ в "Дії", подтверждающий личность.

"Между ПФУ и Министерством цифровой трансформации действуют обмены электронными документами. Это означает, что сервисные центры ПФУ для подтверждения личности посетителя могут использовать е-паспорт (ID-карту), сформированный в мобильном приложении "Дії", — сказали в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где и как можно пройти идентификацию пенсионерам. Им также необходимо иметь определенный список документов.