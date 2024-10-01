У пенсіонерів списуватимуть гроші з карток? Кого в Україні це може торкнутися

Йдеться лише про одну категорію пенсіонерів

2025 року з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців в Україні можуть вилучити невикористані кошти. Така пропозиція міститься у статті 41 проєкту державного бюджету на 2025 рік, яку Кабмін передав на розгляд до Верховної Ради.

В цьому випадку йдеться про рахунки пенсіонерів серед ВПО, відкритих в Ощадбанку, на яких протягом 12 місяців не було "руху" коштів. Тобто якщо пенсіонер не знімав готівку, не розраховувався карткою за покупки, не переказував кошти тощо. Про це пише видання "На пенсії".

У проєкті пропонується вилучати кошти з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

При цьому нововведення, якщо ВР затвердить держбюджет саме в такому варіанті, торкнуться не всіх пенсіонерів цієї категорії.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, що стаття 41 стосується виключно ВПО, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення до Російської Федерації. Таким переселенцям пенсійні рахунки відкривали лише в Ощадбанку, тож в інших банках коштів на рахунках немає.

Якщо вилучення коштів відбулося, то переселенець може звернутися до ПФ або Ощадбанку, і виплати можуть відновити. Однак порядок поновлення виплат має насамперед затвердити Кабінет Міністрів України.

За даними Міністерства фінансів, орієнтовно з рахунків пенсіонерів-переселенців може вилучити близько 11,3 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців може вийти на пенсію у 60 років та отримати десятикратну виплату.