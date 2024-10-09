Кому из украинцев выплатят помощь в 10 800 грн

Надо отвечать определенным критериям

Эвакуированные семьи с детьми из Сумской области, принадлежащие к уязвимым категориям лиц, могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от ЮНИСЕФ. Сумма выплаты составляет около 11 тысяч гривен.

В настоящее время начисление произошло уже для более 2 тысяч украинских семей. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто имеет право на денежную помощь

Сумма ОГД составляет 10 800 гривен на каждого члена семьи (максимум 5 человек, из них 2 – взрослые). Семья с детьми должны принадлежать к одной или нескольким уязвимым категориям населения:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Заявителям следует обратиться в ближайший орган социальной защиты населения в общине, в которую переехала семья с детьми, с заявлением о выплате соответствующей помощи.

В то же время, за последние 4 месяца фонд предоставил денежную помощь 21 800 домохозяйствам в Донецкой, Харьковской и Сумской областях из общин, где была объявлена обязательная эвакуация, охватив 71 400 человек, в том числе 36 700 детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев со статусом ВПЛ нужно повторно подать заявление на выплату в октябре.