У двох категорій пенсіонерів можуть забрати виплати: чому і коли

Є одна умова

У проєкті держбюджету на наступний рік передбачено, що деякі категорії осіб можуть втратити свої щомісячні виплати. Це стосується пенсіонерів зі статусом ВПО.

Кошти заберуть у тих осіб, на банківських рахунках яких не відбувалось ніяких транзакцій. Згідно зі статтею 42 законопроєкту "Державний бюджет України на 2025 рік".

Згідно з рішенням Кабміну, у 2025 році кошти з банківських рахунків можуть забрати у пенсіонерів, які:

отримали статус переселенця до 24 лютого 2022 року, за умови, що на їхніх рахунках не відбувалося руху коштів протягом останніх 12 місяців;

отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли своєчасну ідентифікацію.

Після зняття пенсії, нарахування виплати на цей банківський рахунок більше не буде. Однак це не поширюється на рахунки, на які накладено арешт тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з літніх осіб може отримати соціальну допомогу у разі, якщо немає певної норми страхового стажу.