Лишить пенсии могут только в 8 случаях

Возобновить выплату можно в течение 10 дней

В Украине у пенсионеров могут забрать деньги на законных условиях. Однако их можно восстановить, обратившись в ПФУ.

Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Почему могут прекратить начисление пенсии

Основные основания для прекращения пенсионных выплат:

если пенсия назначена из документов, содержащих ложные сведения;

в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).

Если выплаты были прекращены, возобновление пенсий осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты. Такая возможность также есть у граждан, проживающих за границей.

Для этого пожилому лицу следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документами и заявлением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в следующем году две категории пожилых лиц могут остаться без пенсии.