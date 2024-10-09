Лишить пенсии могут только в 8 случаях
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Возобновить выплату можно в течение 10 дней
В Украине у пенсионеров могут забрать деньги на законных условиях. Однако их можно восстановить, обратившись в ПФУ.
Выплата пенсии может быть прекращена по решению территориальных органов Пенсионного фонда или суда. Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.
Почему могут прекратить начисление пенсии
Основные основания для прекращения пенсионных выплат:
- если пенсия назначена из документов, содержащих ложные сведения;
- в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины;
- по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;
- в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;
- в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев;
- в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;
- в других случаях, предусмотренных законом (непризнание пенсионера лицом с инвалидностью, трудоустройство лица, получающего пенсию за выслугу лет, на работу по должности, дающей право на такую пенсию, истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца).
Если выплаты были прекращены, возобновление пенсий осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления выплаты. Такая возможность также есть у граждан, проживающих за границей.
Для этого пожилому лицу следует обратиться в любой сервисный центр ПФУ с документами и заявлением.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в следующем году две категории пожилых лиц могут остаться без пенсии.