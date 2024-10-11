Цибуля впала в ціні: наскільки відбулось здешевлення та чому

Почався активний сезон збору врожаю

Наприкінці вересня на ринку спостерігалась позитивна тенденція на цибулю. Наразі ціни на неї почали знижуватись, однак все одно є вищими, аніж торік.

Як кажуть аналітики проєкту EastFruit, основними причинами здешевшання є ослаблення попиту на товар та збільшення пропозиції. Виробники почали активно збирати цибулю в центральних і західних областях країни.

Наразі її можна придбати гуртовими партіями по 8-14 гривень 1 кілограм. За тиждень ціна знизилась в середньому на 11%.

За словами експертів, здешевшання цибулі відбулось також через наявність продукції середньої та низької якості й погіршення погоди, що своєю чергою спровокувало непридатність товару до тривалого зберігання.

"Намагаючись якнайшвидше реалізувати таку цибулю, від фермерів нині неодноразово надходять повідомлення про зниження відпускних цін. Тим часом продукція високої якості зараз зрідка надходить у продаж, оскільки фермери вважають за краще тримати її в сховищах, очікуючи більш високих цін", — кажуть у проєкті.

Водночас наразі ріпчаста цибуля коштує в середньому на 15% дорожче, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українців попередили про високі ціни на один з овочів борщового набору.