В Україні різко впали ціни на рибу

Наведені три популярні види продуктів

В Україні на деякі види риб фіксується зниження цін. Найбільше за місяць змінилась вартість на коропа.

Однак є один товар, на який, навпаки, відбулось здорожчання. Про це свідчать дані "Мінфіну".

Ціна на коропа

У жовтні коропа живого можна придбати в середньому за 154,0 гривні 1 кілограм. Місяцем раніше його цінник був вищим на 25,13 гривні — 179,13 гривні.

Водночас 1 кг коропа патраного наразі в середньому коштує 214,0 гривні, а у вересні він був дорожчим на 15 гривень, тобто 229,0 гривні.

Вартість оселедцю в магазинах

Середній цінник на оселедця слабосолоного наразі складає 171,0 гривень 1 кг. У вересні вартість була меншою на 1,52 гривні, тобто 169,48 гривні.

Ціна на скумбрію в магазинах

Наразі середня ціна на скумбрію свіжоморожену складає 164,0 гривні кілограм. За місяць вартість зменшилась на 13,29 гривні, адже у вересні риба коштувала 177,29 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні може серйозно змінитись ціна на картоплю.