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Цибуля почала дорожчати: як змінилась ціна за тиждень і чому

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Овочі
Овочі. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Фермери не поспішають продавати овоч великими партіями

На поточному тижні на українському ринку спостерігається здорожчання цибулі. Однією з головних причин такої тенденції є скорочення пропозиції через погіршення погоди.

Наразі цей овоч коштує 10-15 гривень, що в середньому на 16% дорожче, аніж в кінці минулого робочого тижня. Про це інформують аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, на підвищення цін вплинули зростання попиту з боку оптових компаній та водночас дощова погода, через яку врожай цибулі скоротився.

Крім того, вони також виокремили проблему призупинення збирання овочу в полі, через що його якість погіршується, а також те, що фермери закладають цей товар на зберігання і здійснюють продажі лише невеликими партіями.

Водночас аналітики кажуть, що середня ціна на цибулю в Україні наразі відповідає показникам, які були торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що салатний овоч в Україні побив семирічний рекорд ціни й вже коштує вдвічі більше. Аналітики також поділились прогнозом щодо майбутніх цінників.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Цибуля