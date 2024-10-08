Українців попередили про немислимі ціни на картоплю вже цієї зими

Ціна на картоплю в Україні продовжує бити рекорди. Взимку цей популярний овоч може виявитися й зовсім "золотим".

Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко. Він констатував, що картопля подорожчала у два-два з половиною рази. На оптових ринках її продають приблизно по 19-22 грн. за кілограм, а в супермаркетах ціни на неї коливаються в районі 30-35 грн. за кілограм.

"І це при тому, що ми тільки заходимо в першу половину жовтня", — каже Гопко.

Аналітик пояснив, що бурхливе зростання цін викликали насамперед посуха та твердий ґрунт. Це не дозволило у деяких регіонах повноцінно зібрати врожай.

Згідно з прогнозом Гопко, вже взимку та на початку весни ми можемо підійти до ситуації, коли кілограм картоплі у супермаркетах коштуватиме 50-55 гривень.

"Тобто 50-55 грн — це ціна, яка може бути за кілограм картоплі. Але це такий оптимістичний варіант. Реалістичний може бути навіть трохи більшим, тобто і 60 грн", — вважає він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні знову подорожчає хліб.