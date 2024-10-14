Какую значительную выплату могут получить военные за выполнение боевых задач

Сумма выплаты фиксированная

В Украине к денежному обеспечению военных также предусмотрены дополнительные выплаты, в том числе вознаграждения.

Вознаграждение в размере 30 тысяч гривен могут получить бойцы, выполняющие специальные (боевые) задания. Начисление выплаты регулируется приказом "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Согласно ему, вознаграждение могут получить бойцы, выполняющие задания:

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГОСТ;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ).

На 30 тысяч гривен также рассчитывают военные, которые по приказу отправлены для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия, и выполняют боевые (специальные) задания.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о ежемесячном премировании военных в Украине. Выплата начисляется по приказу командира части.