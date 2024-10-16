Місцями ціни виросли на майже 17 грн: який салатний овоч дорожчає та чому

Аналітики навели причини, які призвели до коливань

На українському ринку продовжують дорожчати огірки. Наразі їх вартість така сама, як і у 2022 та 2023 роках.

Як повідомили аналітики з проєкту EastFruit, учасники ринку пов'язують таку тенденцію зі скороченням огірків через нестабільні вибірки та високим попитом. У жовтні цей овоч можна придбати за 50-65 гривень, що на 11% дорожче, аніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Вибірки в комбінатах помітно знизилися після погіршення погодних умов. Також підтримку цінам на місцеві овочі надає відсутність конкуренції з боку імпортної продукції на даний момент часу", — пояснюють аналітики.

У проєкті наголошують, що наразі ціни на тепличні огірки зрівнялись з показниками у 2022 та 2023 роках. Водночас є ймовірність, що чергове здорожчання на місцевий огірок може спричинити різке збільшення імпортної продукції.

"Надалі конкурувати з імпортними овочами українським комбінатам буде більш проблематично, оскільки практично всі вже змушені використовувати підігрів. За прогнозами, середньодобові температури повітря в Україні будуть і далі знижуватися, що безпосередньо позначиться на собівартості виробництва тепличних овочів у країні", — резюмували вони.

Ціни на огірки в Україні

Згідно з даними "Мінфіну", огірки звичайні 1 кг наразі можна придбати в середньому за 82,99 гривні. У вересні ціна була меншою на 16,62 гривні, тобто 66,37 гривні.

Огірки гладкі наразі коштують 94,10 гривень. У вересні вони були дешевше на 9,47 гривні — 84,63 гривні.

Середня ціна на огірки довгоплідні у жовтні складає 89,99 гривні, але у вересні вони коштували 81,31 гривні. Тобто були дешевше на 8,68 гривні.

Водночас вартість на огірки колючі наразі 89,90, а у вересні була 76,38 гривні. Тобто різниця складає 13,52 гривні.

Наразі магазини пропонують купити огірки короткоплідні за 74,90 гривень. У вересні цінник складав 70,23 гривні, тобто був меншим на 4,67 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що яйця в магазинах місцями відчутно здорожчали.