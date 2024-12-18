"Реал" зі скандалом виграв Міжконтинентальний кубок (відео)

Другий гол мадридців викликав суперечки у мережі

У середу, 18 грудня, у Катарі відбувся фінальний поєдинок у Міжконтинентальному кубку між іспанським "Реалом" та мексиканською "Пачукою". Напередодні ФІФА у Досі (Катар) провела урочисту церемонію вручення індивідуальних нагород The Best FIFA Football Awards.

Зустріч, що проходила на стадіоні "Лусаїл", завершилася з рахунком з рахунком 3:0 на користь "Реалу". Про це повідомляє "Телеграф".

Вершкові довго входили в гру, але тільки-но Королівський клуб включив швидкості "Пачука" посипалася. На 37-й хвилині Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у грі після передачі Вінісіуса.

На початку другого тайму "Реал" забив другий гол — ідеальний дальній удар вдався Родріго. Примітно, що Джуд Беллінгем заважав кіперу в момент удару, перебуваючи в пасивному офсайді, проте рефері все ж таки зарахував взяття воріт. Точку в матчі поставив Вінісіус, який реалізував пенальті.

Повний відеоогляд матчу "Реал" — "Пачука" буде доступний тут пізніше.

2024 року в Міжконтиненальному кубку брали участь 6 команд — чемпіони клубних турнірів кожної з шести конфедерацій. "Реал" починав одразу з фіналу, а от "Пачуці" довелося зіграти два матчі — перемоги над "Ботафого" (Бразилія) та "Аль-Ахлі" (Єгипет) у чвертьфіналі та півфіналі відповідно. Крім того, у Кубку взяли участь "Аль-Айн" з ОАЕ та "Окленд Сіті" з Нової Зеландії.

Нагадаємо, вже наступного року Клубний чемпіонат світу з футболу вперше пройде у новому форматі із 32 клубами. У грудні 2024 року відбулося жеребкування КЧС-2025.