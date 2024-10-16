Местами цены выросли почти на 17 грн: какой салатный овощ дорожает и почему

Аналитики привели причины, приведшие к колебаниям

На украинском рынке продолжают дорожать огурцы. Теперь их стоимость такая же, как и в 2022 и 2023 годах.

Как сообщили аналитики из проекта EastFruit, участники рынка связывают такую тенденцию с сокращением огурцов из-за нестабильных выборок и высоким спросом. В октябре этот овощ можно приобрести за 50-65 гривен, что на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Выборки в комбинатах заметно снизились после ухудшения погодных условий. Также поддержку ценам на местные овощи оказывает отсутствие конкуренции со стороны импортной продукции на данный момент времени", — объясняют аналитики.

В проекте отмечают, что сейчас цены на тепличные огурцы сравнялись с показателями в 2022 и 2023 годах. В то же время есть вероятность, что очередное подорожание местного огурца может повлечь за собой резкое увеличение импортной продукции.

"В дальнейшем конкурировать с импортными овощами украинским комбинатам будет более проблематично, поскольку практически все уже вынуждены использовать подогрев. По прогнозам, среднесуточные температуры воздуха в Украине будут и дальше снижаться, что напрямую скажется на себестоимости производства тепличных овощей в стране", — резюмировали они.

Цены на огурцы в Украине.

Согласно данным Минфина, огурцы обычные 1 кг сейчас можно приобрести в среднем за 82,99 гривны. В сентябре цена была меньше на 16,62 гривны, то есть 66,37 гривны.

Огурцы гладкие сейчас стоят 94,10 гривны. В сентябре они были дешевле на 9,47 гривны — 84,63 гривны.

Средняя цена на долгоплодные огурцы в октябре составляет 89,99 гривны, но в сентябре они стоили 81,31 гривны. То есть были дешевле на 8,68 гривны.

В то же время, стоимость на огурцы колючие сейчас 89,90, а в сентябре была 76,38 гривны. То есть разница составляет 13,52 гривны.

Сейчас магазины предлагают купить огурцы короткоплодные за 74,90 гривны. В сентябре ценник составлял 70,23 гривны, то есть был меньше на 4,67 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что яйца в магазинах местами ощутимо подорожали.