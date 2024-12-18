Ломаченко не завершував кар’єру: новина виявилася жартом

Новина про відхід "Матриці" з боксу виявилася фейковою

Відомий український боксер Василь Ломаченко не оголошував про завершення кар’єри. Новина про те, що український боксер прощається з боксом, виявилася жартом.

Про це повідомляє "Телеграф". Річ у тім, що першоджерелом новини виявився фейковий обліковий запис інсайдера Майкла Бенсона в соцмережі Х.

Річ у тому, що справжній Бенсон продав свій обліковий запис. Саудівська Аравія викупила обліковий запис інсайдера і перейменувала його в @ringmagazine. Таким чином, новина про те, що Василь у 36 роки вішає рукавички на цвях виявилася лише жартом. Зазначимо, чутки про закінчення кар'єри боксера ходять кілька місяців.

Нагадаємо, у травні 2024 року в Австралії відбулося велике шоу професійного боксу, головною подією якого став чемпіонський бій у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) — Джордж Камбосос-молодший (21-3, 10 KO). Українець нокаутував опонента та завоював титули IBF та IBO. До речі, у цій ваговій категорії чемпіонський пояс має ще один українець — Денис Беринчик.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки ударних дронів РФ постраждала дача Ломаченка. Боксер не коментував цей інцидент.