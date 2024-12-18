Не лише моделі OnlyFans: кого ще БЕБ перевірить на ухилення від податків

Суд дозволив працівникам БЕБ мати доступ до користувачів платформи

Детективи Бюро економічної безпеки України отримали дозвіл на доступ до персональних даних українських користувачів платформи для дорослих OnlyFans.

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду міста Києва, яке було ухвалено ще 20 вересня поточного року. Суддя надав групі детективів БЕБ тимчасовий доступ до інформації щодо всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України та мають зареєстровані акаунти на платформі OnlyFans.

Після отримання доступу до персональних даних працівники ВЕБ вже почали приходити з обшуками до деяких користувачів. Обшуки відбувалися у рамках кримінального провадження, відкритої за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Юрист Леся Михайленко повідомила, що обшуки були у тих, хто зареєстрував ФОП, подав декларації та сплатив податки.

Водночас народний депутат України від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев написав у Telegram, що станом на сьогодні 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан та доходи. Тим самим вони задекларували 305,4 млн грн доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардепка Ніна Южаніна пояснила ризик підвищення податків для "білого" бізнесу.